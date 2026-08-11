У Швеції затримали росіян, які розбили табір біля будинку голови виробника Gripen

Охоронці генерального директора Saab вступили в конфлікт із російською парою.

Російську пару затримали у Швеції після того, як вона розбила табір поруч із будинком генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона. Про це він розповів журналістам SVT Gävleborg.

"Моя роль досить делікатна. Саме тому охоронці перевірили цих людей", – сказав Йоханссон.

Зазначається, що через військове виробництво компанії Saab Йоханссон перебуває під особистою охороною. Однак дача, поруч з якою було виявлено росіян, належить не генеральному директору Saab, а особі, близькій до нього.

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Журналісти додали, що жінка, яка говорила англійською з акцентом, зайшла на територію дачі й запитала, чи можна їй порибалити з причалу, що належить цій ділянці. Їй відмовили, після чого охоронці вступили в конфлікт із російською парою.

"Те, чим займається Saab, звичайно ж, дуже важливо для наших збройних сил, а також для інших країн. Ми ставимося до безпеки з усією серйозністю та забезпечуємо надійну охорону", – заявив Йоханссон.

У виданні зазначили, що ця російська пара раніше заявляла журналістам, що депортація до Росії для них буде ризикованою, оскільки, за їхніми словами, вони брали участь у протестах проти війни в Україні.

Спецслужби РФ готували замах на главу Donaustahl

Раніше Die Zeit повідомляло, що російські спецслужби готували замах на керівника німецької компанії Donaustahl Штефана Туманна. Ця компанія займається виробництвом дронів.

Журналісти з’ясували, що навесні цього року було затримано двох підозрюваних у підготовці замаху на Туманна – громадянина України Сергія Н. в Іспанії та громадянку Румунії Аллу С. у Німеччині.

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