На ринку знову з’явилась полуниця за доступними цінами: скільки коштує тепер

Навіть в розпал сезону вартість ягоди подекуди була вищою, ніж зараз.

На ринку знову почали активно торгувати полуницею, ціна якої в гурті починається від 100 гривень за кілограм, повідомляють оглядачі Столичного ринку.

"У полуниці третій сезон почався. І ціна нормальна – 100 гривень. Крупніша ягода є за 140-160 гривень", – йдеться в відеоогляді.

Серед ягід, які незвично бачити в продажу в середині серпня, можна знайти черешню по 120 грн/кг та малину з Умані по 300 грн/кг.

Відео дня

Більш сезонний зараз персик пропонують в гурті по 50 грн/кг – фрукт сорту Redhaven масово везуть з Ізмаїлу. До 85 грн/кг, в залежності від розміру, коштує сорт "Білий лебідь". Загалом на ринку є й дрібніший персик по 35 грн/кг. Абрикоси дещо дорожчі за персики – з цінами в середньому 60-80 грн/кг.

Досить крупну сливу можна знайти за 30 грн/кг. Сорт "Киргизька" коштує вже дорожче – 45 грн/кг. Виноград везуть з Нікополя – його відпускають від 140-160 грн/кг.

Кілограм яблук "Антонівка" коштує 30 гривень. "Білий налив" продають в межах 20-40 грн/кг. В продажу також є груші вартістю 45 грн/кг.

Тим часом, ціни на полуницю на львівському ринку "Шувар" з середини минулого тижня тримаються на середньому рівні 190 грн/кг, з мінімальною ціною 170 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

На минулому тижні в Україні найбільше здешевшали огірки та кавуни. Гуртові ціни на огірки впали до 8-25 грн/кг проти 15-30 грн/кг тижнем раніше. Кілограм кавунів подешевшав з 10-13 до 7-10 грн/кг, а динь – з 25-40 до 18-28 грн/кг.

Директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига попередив, що наприкінці липня фермери віддавали ранню картоплю з полів по 7 грн за кілограм. Проте овоч може відчутно здорожчати через зниження врожайності на 30% в порівнянні з минулорічною.

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