В Україні за добу COVID-19 знайшли менш як у 8 тисяч осіб.

Коронавірус в Україні у суботу, 27 листопада, діагностували у 7 483 осіб, зокрема, у 105 медиків та 774 дітей.

За добу від COVID-19 в нашій країні померли 400 осіб, повідомив Telegram-канал МОЗ України.

У повідомленні зазначається, що вчора госпіталізовані 3 456 осіб, а одужали – 10 270.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 28 листопада:

Загальна кількість захворілих – 3 422 023 особи;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 2 910 237 осіб;

Загальна кількість жертв – 85 117 осіб;

Загальна кількість зроблених ПЛР-тестів – 15 819 249.

Нагадаємо, 26 листопада коронавірус в Україні знайшли у 14 200 осіб, одужали – 22 946, госпіталізовані 3 305 пацієнтів, а померли 568 інфікованих.

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася наприкінці лютого. Станом на 26 листопада дві дози вакцини в нашій країні отримали 10 808 676 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк