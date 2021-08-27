Наразі можливість створення розділу про надання згоди на посмертне донорство розглядається на рівні ідеї.

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я спільно працюють над створення у додатку "Дія" нового розділу про посмертне донорство.

Про це кореспондентам УНІАН повідомили у прес-службах міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та Мінцифри.

Зокрема, у МОЗ розповіли, що ведеться робота над тим, аби створити у додатку "Дія" окремий розділ, у якому громадяни зможуть залишити згоду на посмертне донорство.

Водночас у прес-службі голови МОЗ не надали подробиць, оскільки технічно цей розділ ще незавершений.

Читайте такожУ додатку "Дія" буде відразу два COVID-сертифікати: яка між ними різниця"Це ще у процесі розробки. Так", - повідомили у прес-службі Ляшка.

При цьому, радник віце-прем’єр-міністра України - міністра цифрової трансформації Олеся Діденко в коментарі УНІАН зазначила, що така ідея тільки обговорюється в Кабінеті міністрів.

"Якщо послуга буде на "Дії", ми про це розкажемо, але поки це на рівні ідеї", - сказала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати, тому, як тільки усунуть технічні моменти, у додатку "Дія" у розділі "послуги" можна буде сформувати COVID-сертифікати.

Автори: Ганна Бредіхіна, Віталій Саєнко