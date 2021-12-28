Під скорочення потраплять медзаклади, де народжується менш як 150 дітей на рік, – їх у країні налічується майже 70.

Наступного 2022 року в Україні закриють частину пологових будинків. Це пов'язано з новими вимогами щодо кількості пологів, які висунула Національна служба здоров'я.

Під скорочення потраплять медзаклади, де народжується менш як 150 дітей на рік, – їх у країні налічується майже 70. Така ініціатива покликана знизити смертність немовлят в Україні, йдеться в сюжеті ТСН.

На думку чиновників, якщо пологів небагато, лікарі втрачають потрібну практику. Як зазначається, за рік в Україні померло 1469 новонароджених – цей показник вищий, ніж у країнах ЄС.

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Президент асоціації неонатологів Тетяна Знаменська зазначає, що навіть 150 пологів на рік недостатньо для того, щоб підтримувати кваліфікацію лікарів на найвищому рівні.

"У регіонах потрібно залишати медзаклади, де 300 пологів і більше на рік", – вважає Знаменська.

Саме з таким мінімальним показником можуть працювати пологові будинки в Євросоюзі. Однак у Національній службі здоров'я до таких кардинальних змін не готові. Наразі в Україні менш як 150 пологів приймають майже 70 медустанов.

"З цих 70 30 приймають менше ніж 50 пологів на рік. Ми не говоримо про пологові будинки. Ми говоримо про пологові відділення в лікарнях", – пояснила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Такі відділення не зможуть підписати угоди з НСЗУ, тому не отримають фінансування та мають закритися. А тим, хто залишиться, у відомстві з 2022 року обіцяють підняти тариф за пологи з 10 до 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, депутати пропонують дозволити в Україні "конфіденційні пологи" для запобігання матерям вбивства своїх новонароджених дітей. Відповідний проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо профілактики та протидії інфантициду (№6053) розміщено на сайті парламенту.

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