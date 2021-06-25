В Україні за квітень померла 68 621 людина. Це на 48,5% більше в порівнянні з тим же місяцем минулого року, коли було 46 223 смерті.
Ці показники стали рекордними за останні три роки, свідчать дані платформи "Опендатабот".
Найпоширенішими причинами смерті стали:
- серцево-судинні захворювання, в тому числі інфаркти та інсульти – 39 314 летальних випадків, або 58 %;
- коронавірус - 12 545., або 18,5 %;
- онкологія - 6 169, або 9,1 %;
- хвороби органів дихання - 2 734, або 4 %, у тому числі 2 313 - від грипу та пневмонії;
- нещасні випадки - 2 164, або 3,2 %.
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Українці також вмирали від хвороб органів травлення, нервової системи, туберкульозу. Всього в січні-квітні смертність досягла показника 242 671 особи, це на 47 384 смертей більше, ніж за перші чотири місяці минулого року. Відтак, показник зріс на 24 %.
Зазначимо, дані Держстату затримуються майже на два місяці, тому немає можливості реально оцінити масштаби смертності на цей час.
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