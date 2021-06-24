Минулої доби у Києві виявлено 223 випадки коронавірусної хвороби.

У столиці вчора вперше за довгий час не зафіксовано летальних випадків від ускладнень COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. «223 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано», – повідомив Кличко.

За його даними, загалом з початку пандемії в місті зареєстровано 5 тис. 185 летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 212 тис. 834.

Учора COVID-19 було виявлено у 121 жінки віком від 18 до 88 років, 87 чоловіків віком від 18 до 92 років, а також у 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і п’ятьох хлопчиків від 4 до 17 років.

Читайте такожВ Україні виявили перші випадки "індійського" штаму COVID-19 – ДаніловДо лікарень госпіталізували 43 хворих, а також 22 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 605 людей.

Загалом коронавірус подолали 203 тис. 547 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 54, у Дніпровському – 41 та в Оболонському районі – 30 випадків.

Коронавірус в Україні

23 червня в Україні було виявлено 937 нових випадків COVID-19, померли від ускладнень хвороби 58 осіб.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли понад 2 млн 231,9 тис. осіб; померли – майже 52,2 тис.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька