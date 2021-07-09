Наголошується, що наприкінці 2020 року в Україні готових щепитися було близько 43%. У 2021 їхня кількість зросла до понад 50%.

Кількість українців, які хочуть вакцинуватися зросла у порівнянні з 2020 роком. Заохочувати до вакцинації може і Європейський Союз, дозволивши в'їзд з українськими сертифікатами щеплень.

Про це в "Перехресному допиті" на 24 каналі розповів депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він зазначив, що немає проблеми з можливістю отримати вакцину. Необхідне лише бажання людей.

Радуцький наголосив, що наприкінці 2020 року в Україні готових щепитися було близько 43%. У 2021 їхня кількість зросла до понад 50%.

"Це дуже втішні цифри, але хотілося б 70% чи 80%, як у цивілізованих країнах. Росте довіра до Міністерства охорони здоров'я", – повідомив політик.

"Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації (ці перемовини на фінальній стадії), то охочих стане більше", – сказав Радуцький.

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Михайло Радуцький наголосив, що медійно та в соцмережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Проте в Україні, за його словами, кількість охочих отримати імунізацію, зростає.

Радуцький пояснив, що антивакцинальна кампанія є не лише в Україні. Єдина різниця із закордоном в тому, що, наприклад, в Бельгії не хочуть вакцинуватися молоді люди, бо почули, що хвороба вражає літніх людей. В Україні молодь більш обізнана.

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Автор: Вікторія Гордієнко