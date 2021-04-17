Щеплення отримають працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій, сервісних центрів, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці. Першими вакцинують працівників, які найчастіше контактують з населенням.

В Україні від коронавірусу почали вакцинувати співробітників органів системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Першими вакцинуємо працівників, які найбільш контактують з населенням: гарнізони аеропортів «Бориспіль» та «Жуляни», підрозділи НГУ у зоні ООС, працівники громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції. Далі вакцинуємо усіх співробітників системи МВС: Нацполіцію, ДСНС, Нацгвардію, прикордонну службу, Сервісні центри, вищі навчальні заклади, Експертну службу, співробітників МВС", - повідомив Аваков.

Наступним етапом медики будуть роботи щеплення членам родин співробітників органів системи МВС. Загалом з родинами планується охопити близько 800 тисяч осіб.

Міністр наголосив, що щеплення добровільні. Водночас він додав, що вакцинація є це необхідним заходом для тих, хто перебуває у зоні ризику, виконуючи професійні обов’язки.

При цьому міністр запевнив, що обов’язково зробить щеплення від COVID-19 і закликав вакцинуватися усіх співробітників системи МВС.

Вакцинація працівників органів системи МВС здійснюватиметься препаратом CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

"За час існування людство зазнало 17 жахливих пандемій, які забрали життя понад 340 мільйонів людей. І тільки завдяки винаходу вакцинації вдалося зупинити найстрашніші захворювання. Вакцинація допомогла позбавити людство від таких хвороб як віспа та чума, а також майже викоренила поліомієліт", - нагадав Аваков.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Щеплення вакциною CoronaVac роблять поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть участь у проведенні ЗНО-2021.

Крім того, 16 квітня в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX надійшли перші 117 тис. доз вакцини Pfizer, перші щеплення цією вакциною почнуть роботи 18 квітня.

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Автор: Богдан Слуцький