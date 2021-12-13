Йдеться саме про додаткову дозу вакцини проти коронавірусу, а не бустерну.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що сьогодні підпише наказ про введення в Україні третьої дози проти COVID-19. Йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.

Про це Ляшко заявив під час брифінгу 13 грудня.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від COVID", - зазначив міністр.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, хто і коли отримає третю дозу вакцини від коронавірусу в Україні (відео)Очільник МОЗ окремо наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.

"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров’я, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцини в загальній популяції", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова до запровадження бустерних щеплень проти коронавірусу. Це станеться після того, як відповідне рішення ухвалить Європейський Союз, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Третю дозу вакцини вводитимуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко