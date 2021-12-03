Спочатку рішення про бустерні щеплення повинні затвердити у Євросоюзі, кажуть в МОЗ.

Україна готова до запровадження бустерних щеплень проти коронавірусу. Це станеться після того, як відповідне рішення ухвалить Європейський Союз. Третю дозу вакцини вводитимуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу в Раді.

Читайте такожКраїнам ЄС рекомендують вводити бустерну дозу COVID-вакцини всім дорослим"Ми і технічно готові, і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - сказав очільник МОЗ.

За словами Ляшка, в Європі пропонують запроваджувати бустерну дозу через дев'ять місяців після першого курсу вакцинації проти коронавірусу.

"Якщо ухвалять пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України", - заявив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, Віктор Ляшко нагадав, коли можна буде повернутися до питання бустерної дози вакцини від COVID-19. Міністр пояснив: "Як тільки ми перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання "бустерної дози" або повторного двократного щеплення проти коронавірусної хвороби".

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Автор: Марта Гичко