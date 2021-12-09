Вакцини проти COVID-19 "дуже добре" захищають протягом шести місяців після останньої дози з деяким "невеликим, помірним зниженням" захисту.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала людям, які мають ослаблений імунітет або щеплені інактивованими вакцинами проти COVID-19, отримати бустерну дозу для захисту від зниження імунітету.

За словами голови Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) Алехандро Кравіото, вакцини забезпечують надійний рівень захисту від важких захворювань протягом щонайменше шести місяців, хоча дані показують, що імунітет проти важких захворювань у літніх людей та людей із супутніми захворюваннями знижується, повідомляє Reuters.

"Наразі ми продовжуємо підтримувати необхідність справедливого розподілу (вакцин) і використання третьої дози лише для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, або людей, які отримали інактивовану вакцину", - сказав Кравіото.

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Директор департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Браєн нагадала, що вакцини проти COVID-19 захищають "дуже добре" протягом шести місяців після останньої дози з деяким "невеликим, помірним зниженням" захисту.

Як зазначає Reuters, інактивовані вакцини виробляються китайськими виробниками Sinovac Biotech, державною Sinopharm та індійською Bharat Biotech. ВООЗ надала їм дозвіл на екстрене використання.

Серед інактивованих вакцин в Україні використовують китайський препарат CoronaVac (Sinovac Biotech).

Як повідомляв УНІАН, Україна готова до запровадження бустерних щеплень проти коронавірусу. Це станеться після того, як відповідне рішення ухвалить Європейський Союз, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Третю дозу вакцини вводитимуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій