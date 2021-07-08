За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу виявлено 617 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 26 дітей та 18 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за минулу добу були госпіталізовані 404 особи; зафіксовано 23 летальних випадків; одужали 872 особи.

Крім цього проведено тестувань за добу - 40 893 (зокрема методом ПЛР – 17 945, методом ІФА – 9 129); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 819.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 239 591 особа;

одужало – 2 175 225 осіб;

летальних випадків – 52 560;

проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 21 випадок;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 23 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 50 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла