В Україні за добу виявлено 617 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 26 дітей та 18 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за минулу добу були госпіталізовані 404 особи; зафіксовано 23 летальних випадків; одужали 872 особи.
Крім цього проведено тестувань за добу - 40 893 (зокрема методом ПЛР – 17 945, методом ІФА – 9 129); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 819.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 239 591 особа;
- одужало – 2 175 225 осіб;
- летальних випадків – 52 560;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 11 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 21 випадок;
Житомирська область – 15 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 23 випадки;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 50 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 10 випадків;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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