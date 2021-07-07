Наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тис. українців, 33% з яких мають певний імунітет до коронавірусу.

Третина українців мають антитіла до коронавірусної хвороби.

Про це з посиланням на попередні результати дослідження повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, дослідження проводить Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров’я, Світовий банк та Український інститут соціальних досліджень імені Яременка.

"Упродовж липня група, до якої входять соціологи та медичні працівники, відвідують українські домогосподарства. Перші – проводять опитування, другі – безкоштовне тестування на антитіла", - пояснив Радуцький.

Наразі у дослідженні взяли участь близько 6 тис. людей, 33% з яких мають певний імунітет до коронавірусу.

Він розповів, що на наступному етапі дослідження фахівці проведуть аналітичну роботу – визначать, яким чином антитіла утворились в організми людини.

"Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня", - додав він.

Крім того, Радуцький повідомив, що комітет, який він очолює, вже завершує опрацювання поправок до другого читання законопроекту №4142 про систему громадського здоров’я.

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"Ми пропонуємо підсилити Центр громадського здоров’я мережею регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб. Вони будуть займатись прогнозуванням нових спалахів інфекційних хвороб, реагуванням на надзвичайні ситуації, розробляти державні програми боротьби з неінфекційними хворобами. Формально рішенням уряду центри вже створені, однак без ухваленого законопроєкту повноцінно виконувати функції новим інституціям буде складно", - зазначив очільник комітету.

Коронавірус в Україні - статистика

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 610 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 40 дітей та 20 медпрацівників.

Вчора з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 458 осіб, 33 особи померли, 1 тис. 666 осіб одужали. Було зроблено 46 тис. 168 тестувань.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 238 тис. 974 особи; 2 млн 174 тис. 353 особи одужали, 52 тис. 537 померли. Проведено ПЛР-тестувань – 10 млн 965 тис. 456.

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Автор: Антоніна Доломанжи