В Україні за добу зафіксовано 1785 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 77 дітей та 73 медпрацівники.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу госпіталізовано 741 особу; зафіксовано 97 летальних випадків; одужали 6513 осіб.
Крім цього проведено тестувань за добу – 59 421 (зокрема методом ПЛР – 28 997, методом ІФА – 10 741); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 683.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 219 824 особи;
- одужало – 2 115 197 осіб;
- летальних випадків – 51 507;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 216 випадків;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 63 випадки;
Дніпропетровська область – 119 випадків;
Донецька область – 63 випадки;
Житомирська область – 68 випадків;
Закарпатська область – 26 випадків;
Запорізька область – 33 випадки;
Івано-Франківська область – 44 випадки;
Київська область – 102 випадки;
Кіровоградська область – 17 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 128 випадків;
Миколаївська область – 53 випадки;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 75 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 42 випадки;
Харківська область – 128 випадків;
Херсонська область – 67 випадків;
Хмельницька область – 59 випадків;
Черкаська область – 70 випадків;
Чернівецька область – 27 випадків;
Чернігівська область – 90 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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