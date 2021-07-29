За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявили 846 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 60 дітей та 41 медпрацівник.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що за добу було госпіталізовано 480 осіб; зафіксовано 25 летальних випадків; одужали 510 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 42 504 (зокрема методом ПЛР – 19 582, методом ІФА – 7 962); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 960.

Читайте такожУкраїна запроваджує обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії (відео)

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 250 907 осіб;

одужало – 2 185 849 осіб;

летальних випадків – 52 916;

проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 195 випадків;

Вінницька область – 41 випадок;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 34 випадки;

Донецька область – 66 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 28 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 4 випадки;

Харківська область – 70 випадків;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 21 випадок;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 16 випадків;

Чернігівська область – 18 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла