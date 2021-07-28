Тест-системи поки використовують у Центрі громадського здоров’я МОЗ, але найближчими тижнями вони будуть розподілені в усі області.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) передала Україні 2 тисячі тестів для визначення штаму коронавірусу "Дельта".

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Зараз ВООЗ в рамках гуманітарної допомоги передала Україні 2 тис. ПЛР-тестів на визначення саме штаму "Дельта". Це доволі швидкий метод, який не дає стовідсоткової гарантії того, що штам "Дельта" буде ідентифікований, оскільки єдиним золотим стандартом все одно буде залишатися секвенування. Ці тест-системи дозволяють отримати результат і встановити підозру на інфікування штамом "Дельта" впродовж 7-8 годин після отримання такого зразка", - сказав Кузін.

За його словами, зараз ці тест-системи використовують у Центрі громадського здоров’я МОЗ, але найближчими тижнями вони будуть розподілені в усі області.

Читайте такожВ Україну летять 53 тисячі доз вакцини AstraZeneca: хто нам допоміг"Однак хочу зауважити, що це не первинне дослідження, тобто ці тест-системи будуть використовуватися лише у випадках, коли треба буде підтвердити або розібратись в тому, яким саме штамом викликаний той чи інший спалах на території області. Або якщо ми будемо фіксувати якісь атипові випадки перебігу коронавірусної хвороби", - підкреслив Кузін.

Як повідомляв УНІАН, наразі штам коронавірусу "Дельта" виявлено у 111 країнах.

Зокрема, у США, Великій Британії, країнах Євросоюзу реєструють все більше випадків інфікування штамом "Дельта", який спричиняє складніший перебіг COVID-19.

В Україні наразі підтверджено 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Вже стало відомо, що у МОЗ оголосили нові правила в’їзду для українців. Громадяни повинні пройти повний курс вакцинації, або мати довідку 063-О про перше щеплення, інакше їх відправлять на самоізоляцію.

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Автор: Інна Андаліцька