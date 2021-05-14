Кількість тих, хто одужав за добу, понад два тижні значно перевищує число інфікованих.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 7562 осіб - серед них 336 дітей та 216 медпрацівників. Зафіксовано 287 летальних випадків, 15 958 пацієнтів одужали, госпіталізували 2 195 осіб.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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Кількість тих, хто одужав за добу, понад два тижні значно перевищує число інфікованих.

Кількість активних хворих на COVID19 зменшилася ще на понад 8 тисяч: сьогодні хворіє 263 227 (на 8 683 осіб менше, ніж минулої доби).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 143 448 випадків коронавірусу, з них 1 832 601 людини одужали та 47 620 померли від ускладнень.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії за вчора зробили 79 452 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 33 889, методом ІФА — 14 118. Також зробили 31 445 експрес-тести на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,7 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу щеплення проти коронавірусу зробили 21 587 людям.

Загалом першу з двох доз отримали 918 162 людей та 8 358 — завершили вакцинацію.

Найбільше щеплень за добу проведено у:

м. Київ - 2 249 щеплень; Дніпропетровська область – 1 222 щеплення; Донецька область – 1 244 щеплення; Закарпатська – 1 337 щеплень; Івано-Франківська область – 1 339 щеплень; Львівська область – 1 384 щеплення; Хмельницька область – 1 037 щеплень.

Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко