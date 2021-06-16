Серед лідерів знову Київ. У столиці за минулу добу виявили 256 випадків інфікування коронавірусом. В інших регіонах - менше ніж 100 випадків.

В Україні за добу виявили 1 045 нових випадків COVID-19. Серед них – 46 дітей та 23 медпрацівники. Також 4 802 пацієнти одужали, а 78 - померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 699 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас зафіксували 2 226 037 випадків зараження коронавірусом. З них 51 847 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 140 978 — одужали. Активними хворими лишаються 33 212 українці - на 3 835 менше, ніж днем раніше.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 58 853 тести на коронавірус: методом ПЛР — 28 321, методом ІФА — 9 718. Також зробили 20 814 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

62 591 людину щеплено проти COVID-19 за добу. Одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані - 27 129 людей.

Протягом доби працювали 515 мобільних бригад та 908 пунктів щеплення.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 543 265 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 831 147 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко