За словами міністра в Україні хочуть вийти на 220 тисяч щеплень проти коронавірусу на добу до Дня незалежності - 24 серпня.

В Україні зараз не прогнозують такого сплеску коронавірусу, який був навесні 2020 року. Тоді медична система країни не справлялась.

Про це він заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у програмі Свобода слова на ICTV.

"Ми не прогнозуємо такого сплеску, який був у березні-квітні 2020 року, коли медична система була на грані колапсу", - сказав він

Ляшко зазначив, що вакцинація не впливає на передачу коронавірусу, а тільки на складність перебігу хвороби. Разом з тим він додав, що потрібно підготувати медичну систему на випадок, якщо буде сплеск.

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За словами міністра в Україні хочуть вийти на 220 тисяч щеплень проти коронавірусу на добу до Дня незалежності - 24 серпня. Цього вдасться досягти, якщо не буде збою з постачанням. Зокрема до кінця червня планують вийти на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення в кожній області.

"Щоб виконати 10 мільйонів доз до кінця літа, мені потрібно вивести медичну систему на 111 тисяч щеплень на добу. У зв'язку з тим, що маємо запізнення щеплень на початку червня ми поставили орієнтир в 160 тисяч на добу. До кінця червня плануємо вийти на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення в кожній області", - сказав Ляшко.

Таким чином, в середині липня Україна може вийти на 420 на 100 тисяч доз вакцин на добу, а до Дня незалежності - це має бути 600.

"В абсолютних цифрах це близько 220 тисяч щеплень на добу", - додав міністр.

Ляшко зауважив, що це буде організовано, якщо не буде збою постачання вакцин.

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Автор: Вікторія Гордієнко