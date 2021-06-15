Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

В Україні за добу виявили 1 014 нових випадків COVID-19. Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Також 5 511 пацієнтів одужали, а 77 - померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 401 людину.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці. Проте за минулу добу кількість нових випадків понад у 2 рази більша, ніж днем раніше - тоді, після вихідних, зафіксували 420 нових інфікованих коронавірусом.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 224 992 випадки зараження коронавірусом. З них 51 769 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 136 176 — одужали.

Тест на COVID-19 в Україні

Лабораторії зробили 54 732 тести на коронавірус: методом ПЛР — 32 313, методом ІФА — 10 428. Також зробили 11 991 експрес-тест на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

50 057 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 червня 2021 року. Одну дозу отримали 28 100 людей, повністю імунізовані - 21 957 людей.

Протягом доби працювали 448 мобільних бригад та 755 пунктів щеплення.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 768 556 особи, з них отримали 1 дозу – 1 507 801 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 260 755 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 768 556 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко