Деяким громадянам зможуть вколоти ще одне щеплення від COVID-19 мінімум через шість місяців після отримання другої дози.

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози.

"Таке рішення Міністерство охорони здоров’я ухвалило своїм наказом 2849. Під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики", – пояснили в МОЗ.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, як отримати третю дозу вакцини від COVID-19Отримати ревакцинальну дозу медики та співробітники будинків інтернатного типу можуть через 6 місяців після другого щеплення від COVID-19. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про запровадження в Україні бустерної вакцинації.

Згідно з наказом, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 рекомендовано: людям з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну чи імуномодулювальну терапію, та особам з низкою інших імунодефіцитних станів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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