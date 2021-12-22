Теперішня, четверта хвиля, наразі йде на спад.

Наступна хвиля COVID-19 в Україну може прийти 10-15 лютого.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, перебуваючи з робочим візитом на Прикарпатті.

"Четверта хвиля, яка є, йде на спад. І ми це відстежуємо. Ми прогнозуємо, що наступна хвиля може бути 10-15 лютого. Але це залежить від вакцинації", - сказав він.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповідав, що новий пік коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими - на початку весни.

Читайте такожСкільки грошей Україна витратила на боротьбу з COVID-19 у 2021 році: дані МінфінуЯк повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу, 21 грудня, зафіксовано 6 тис. 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізовано 2 тис. 241 особу, зафіксовано 301 летальний випадок.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворілі 3 млн 623 тис. 079 осіб, одужали - 3 млн 376 тис. 899, померли - 93 тис. 909.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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