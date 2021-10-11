Інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%.

Сьогодні 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам "Дельта".

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості "Дельти" на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень", - сказав він.

За словами міністра, зараз серед лідерів з розповсюдження вірусу в Україні великі міста - Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

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Нагадаємо, серед основних симптомів зараження штамом "Дельта":

головний біль;

нежить;

лихоманка;

біль у горлі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби було виявлено 8832 випадки COVID-19, зокрема захворіли 863 дитини та 78 медпрацівників. З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 2672 особи, померли – 207, одужали – 2 053 особи.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Леся Лещенко