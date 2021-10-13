Майже у всіх регіонах спостерігається суттєве зростання кількості дітей з тяжким перебігом COVID-19.

В Україні в останній час зростає кількість госпіталізацій серед дітей із COVID-19.

Про це повідомив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медуніверситету ім. Богомольця Сергій Дубров.

"Якщо при першій-другій хвилях Київська міська дитяча інфекційна лікарня практично стояла порожня, то станом на 12 жовтня її наповненість 53%", - зазначив фахівець.

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За його словами, майже у всіх регіонах спостерігається суттєве зростання кількості дітей з тяжким перебігом COVID-19, які потребують стаціонарного лікування й кисневої терапії. "І на превеликий жаль, уже є декілька летальних випадків серед дітей", - зазначив Дубров, передає Коронавірус_інфо.

Фахівець розповів, що у держави наразі є ресурс приблизно 50 тис. ковідних ліжок, у разі необхідності ця кількість може збільшитися до 90 тис.

"Особисто мене дуже радує той факт, що Київ більше ніж 2 тижні не входить у трійку лідерів за кількістю нових випадків COVID-19. Насамперед це пов’язано з вакцинацією майже половини населення", - додав Дубров.

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Автор: Ірина Погоріла