Договір із виробником планують укласти найближчим часом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна може отримати ще одну вакцину від коронавірусу.

Читайте такожГрип та ГРВІ в Україні: у МОЗ розкрили статистику захворюваностіПро це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, Україна точно отримає вакцину Sinovac Biotech (700 тисяч доз).

Також очікується можливе постачання обмеженої кількості вакцини Pfizer/BioNTech (210 тисяч доз).

«Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми також укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти», - сказав Степанов.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Автор: УНІАН