Портал міститиме всю необхідну інформацію для того, щоб громадянин, який хоче вакцинуватися або підпадає під ту чи іншу хвилю вакцинації, міг отримати всю наявну інформацію в зрозумілому режимі.

Перша версія інформаційного порталу з питань вакцинації від COVID-19 буде запущена наступного тижня.

Читайте такожУ Львові врятували недоношену дівчинку з COVID-19 (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня. Повна версія разом із мобільною - до кінця лютого", - сказав він.

Що відомо про портал

Портал міститиме всю необхідну інформацію для того, щоб громадянин, який хоче вакцинуватися або підпадає під ту чи іншу хвилю вакцинації, міг отримати всю наявну інформацію в зрозумілому режимі.

Механізм роботи цього порталу передбачає два підходи. Перший - формування списків через роботодавців, тобто за прив'язкою до місця роботи. Другий - відкриті записи на вакцинацію для цільових груп, які не прив'язані до місця роботи.

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Автор: Леся Лещенко