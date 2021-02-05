Механізм роботи цього порталу передбачає два підходи / фото t.me/COVID19_Ukraine

Перша версія інформаційного порталу з питань вакцинації від COVID-19 буде запущена наступного тижня.

Читайте такожУ Львові врятували недоношену дівчинку з COVID-19 (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня. Повна версія разом із мобільною - до кінця лютого", - сказав він.

Що відомо про портал

  • Портал міститиме всю необхідну інформацію для того, щоб громадянин, який хоче вакцинуватися або підпадає під ту чи іншу хвилю вакцинації, міг отримати всю наявну інформацію в зрозумілому режимі.

  • Механізм роботи цього порталу передбачає два підходи. Перший - формування списків через роботодавців, тобто за прив'язкою до місця роботи. Другий - відкриті записи на вакцинацію для цільових груп, які не прив'язані до місця роботи.

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Автор: Леся Лещенко