За останні три місяці 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації.

Дані за останні три місяці показали, що вакциновані особи госпіталізуються у 5,2 рази рідше, ніж невакциновані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

"За останні три місяці 94,3% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Дані за останні три місяці також вказують і на те, що вакциновані особи госпіталізуються у 5,2 рази рідше за невакцинованих", - сказав міністр.

Він також поінформував, що станом на сьогодні система охорони здоров'я має понад 78 тис. ліжок, виділених під COVID-19, з них зайнято понад 49 тис. У загальному по країні відсоток зайнятих ліжок з киснем становить 64%.

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"Сьогодні ми маємо новий сумний рекорд по кількості зареєстрованих летальних випадків серед хворих, яким було діагностовано COVID - 838. Варто розуміти, що смертність є "відкладеним" показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності. Чому так відбувається? Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після реєстрації і госпіталізації випадку може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів", - пояснив очільник МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко