Анатолія знайшли з кровотечею і без свідомості, але живим.

Житель Вінницької області помер, оскільки фельдшер відмовилася його госпіталізувати, хоча інша медична бригада визначила у чоловіка інсульт.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Анатолія - закривавленого і непритомного - виявила його 14-річна дочка Ілона, після чого його рідні викликали "швидку".

Фельдшерка Галина Чорна приїхала, але відмовилася забирати пацієнта, назвавши його стан безнадійним і порадивши шукати машину, аби доставити його в морг. Більш того, вона викликала поліцію, запідозривши у чоловіка черепно-мозкову травму, але ця версія не підтвердилася.

Через кілька годин сім'я викликала "швидку" повторно, оскільки їхній родич ще дихав - інша бригада одразу запідозрила інсульт і вирішила негайно транспортувати його в реанімацію. Але через втрату часу чоловіка не змогли допомогти.

"Був великий крововилив у ліву півкулю мозку, він був інкурабельний і помер. Якби було проведено все як треба, можливо щось би і змінилося", - каже заступниця головлікаря Барської районної лікарні Наталія Навроцька.

Читайте такожУ Києві жінка стікала кров'ю - в лікарні її відмовилися приймати, злякавшись COVID-19На станції швидкої відмовилися коментувати те, що трапилося, зазначивши, що Галина Чорна пропрацювала у них 40 років і звільнилася після скандалу.

"Там випадок був несумісний з життям, таке є, коли стан агонії. Мозкова кома була таких балів, що нічого не зробила б", — каже вже екс-фельдшер.

За її словами, вона вирішила звільнитися через тиск з боку родичів померлого пацієнта. Ті вимагають від неї хоча б вибачень, а в іншому випадку погрожують судом.

За фактом події розпочато розслідування із залученням судмедекспертів і комісії Департаменту охорони здоров'я.

Раніше цього року УНІАН повідомляв, що в Дніпрі диспетчер "швидкої" відмовилася відправляти бригаду медиків для хлопця і дівчини, які постраждали в аварії і просили про допомогу у перехожих.

Автор: Станіслав Кожемякін