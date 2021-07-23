В обласному центрі екстреної меддопомоги заявили, що диспетчер проходив стандартний чек-лист.

Диспетчерка "швидкої" у Дніпрі відмовилась надсилати бригаду медиків для хлопця і дівчини, які постраждали в аварії й просили про допомогу у перехожих.

Про це повідомляють ДніпроNEWS.

Місцевий мешканець Євген Іванов помітив двох людей поряд з пошкодженим скутером посеред дороги в місті. Чоловік зателефонував до диспетчера, проте у відповідь жінка почала розпитувати деталі про осіб потерпілих та їхній стан. Врешті операторка кол-центру нагрубіянила і поклала слухавку.

Диспетчер: Скажіть, що у неї травмовано.

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Д.: Ти що, блекоти об’ївся, чи що?

О.: Що?

Д. (підвищила голос): Я запитую, що з нею?! Що травмовано?!

О.: Я не знаю, що травмовано. Я не лікар.

Д.: Так подивіться!

О.: Ви нормальна, чи ні?

Д.: До побачення.

Лікарів вдалося викликати іншим свідкам події.

В обласному центрі екстреної меддопомоги пояснили, що диспетчеру необхідно уточнювати усі деталі події, щоби знати, яку команду медиків направляти на виклик.

"Ми повинні знати, яку саме кількість медиків потрібно відправляти, якого профілю. (Чи) відправляти найближчу будь-яку, якщо помирає, або ж зі станції, якщо там травми. Або ж "швидка" може приїхати за півгодини. Спочатку комусь життя врятувати з інфарктом чи інсультом, чи втоплену дитину. Тому людина зобов’язана відповісти на чек-лист, який є стандартним та єдиним у всьому світі", – заявив директор обласного центру Радій Шевченко.

Але подати заяву до поліції на диспетчерку, яка кинула слухавку, чоловік має повне право.

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Автор: Іван Бойко