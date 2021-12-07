Цей варіант варто використати, коли вичерпані всі варіанти підвищення рівня вакцинації, кажуть у ВООЗ.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге заявив, що запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу - це "крайній захід".

Читайте такожУ Франції почала діяти обов’язкова вакцинація від коронавірусу для медиків (відео)Про це він сказав під час брифінгу.

"Вимоги обов'язкової вакцинації є крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпані всі варіанти підвищення рівня вакцинації", - сказав він.

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу

Тим часом у Британії медпрацівникам, людям, старшим 50-ти років, та іншим групам ризику офіційно рекомендували зробити третю дозу щеплення, оскільки це допоможе виробити кращий імунітет перед зимовим сезоном. Єдине застереження – почекати хоча б півроку після другої дози. Третю, так звану бустерну дозу, вже місяць колють в Ізраїлі і планують в багатьох інших країнах. Між тим Всесвітня організація охорони здоров'я попросила країни відмовитись від третіх доз до кінця цього року.

У США федеральних службовців зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу до 22 листопада. У вказівках для федеральних установ, які були опубліковані на федеральному сайті, адміністрація заявила, що всі відомства повинні діяти "оперативно, щоб їх співробітники були повністю вакциновані якомога швидше і не пізніше 22 листопада".

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Марта Гичко