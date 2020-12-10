В Україні у листопаді зафіксовано понад 1,1 тис. випадків інфікування ВІЛ-інфекцією.
Читайте такожВ Україні за серпень більшість заражень ВІЛ-інфекцією сталися гетеросексуальним шляхомПро це повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.
"У листопаді 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 тис. 109 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 317 пацієнтів діагностовано СНІД, а 134 людини померли від СНІДу", - йдеться у повідомленні.
Так, встановлено, що шляхами інфікування ВІЛ в Україні у листопаді були - гетеросексуальний (661), гомосексуальний (29), парентеральний (412), вертикальний (140), а також невідомий (2).
"Основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції в країні є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, яка може призвести до інфікування ВІЛ (зокрема вживання ін’єкційних наркотиків), та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я, - сказано у повідомленні.
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