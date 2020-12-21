Академік заспокоїв, що цей вірус не є більш летальним.

Новий штам коронавірусу COVID-19, який був вперше зафіксований у Великій Британії, не є більш летальним, хоча й більш заразний.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко. Він назвав три основні якості нового штаму вірусу.

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"Що важливо знати про цю мутацію? По-перше, вона не призводить до поширення більш тяжкого захворювання. По-друге, цей вірус не є більш летальним. І одна з найбільш важливих його якостей – він не торкається протеїну С, тобто шийкоподібного протеїну, проти якого спрямовані всі вакцини. Тобто він не вплине погано на процес вакцинації", - повідомив академік.

Водночас Комісаренко зазначив, що вірус "дуже швидко розповсюджується, тобто є контагіозним".

Новий штам коронавірусу COVID-19

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

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Автор: Андрій Василюк