З них 50 - аутологічні (коли пацієнт отримує власний кістковий мозок), а 10 - алогенні (від донора).

З початку року в Україні було здійснено 60 трансплантацій кісткового мозку.

Читайте такожВперше в Охматдиті провели трансплантацію нирок (фото)Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

"Протягом 2021 року усі 6 закладів, які включені до пілотного проекту з розвитку трансплантації, продовжують успішно проводити трансплантації кісткового мозку, які повністю фінансуються за рахунок державного бюджету", - зазначив він.

Йдеться про спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, Національний інститут раку, Київський міський центр трансплантації кісткового мозку, Черкаський та Київський обласні онкологічні диспансери, а також Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМНУ у Львові.

За словами Іващенка, з початку року у цих медзакладах було виконано 60 трансплантацій кісткового мозку, з яких 50 - аутологічні (коли пацієнт отримує власний кістковий мозок), а 10 - алогенні (від донора).

Зокрема, в "Охматдиті" було проведено три алогенні трансплантації, коли кістковий мозок знаходили у міжнародних реєстрах донорів та доставляли з-за кордону.

"Цьогоріч ми передбачали, що за рахунок пілотного проекту буде проведено близько 300 трансплантації кісткового мозку. Було виділено відповідне фінансування. І ми сподіваємося, що наприкінці року досягнемо запланованого показника", - наголосив заступник міністра.

Трансплантації в Україні

В 2020 році в Україні було здійснено 204 операції з трансплантації кісткового мозку.

За даними МОЗ, за останній рік фінансування галузі трансплантології зросло майже у п’ять разів і на сьогодні становить 502 млн грн. З початку 2021 року запрацювала Єдина інформаційна система трансплантації органів і тканин, завдяки якій налагоджено взаємодію між усіма учасниками процесу.

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Автор: Антоніна Доломанжи