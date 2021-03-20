На сайті Міністерства охорони здоров'я є бланк заяви, який кожен українець може взяти для заповнення.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про розвиток системи трансплантації донорських органів в Україні.

"Для того, щоб система трансплантації в Україні могла розвиватися і тисячі українців могли жити, отримавши донорські органи, сотні тисяч, а ще краще мільйони українців повинні написати добровільну прижиттєву згоду на те, щоб стати донорами органів", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, на сайті Міністерства охорони здоров'я є бланк заяви, який кожен українець може взяти для заповнення і тим самим дати прижиттєву згоду на те, щоб стати донором органів у разі діагностування у них смерті мозку.

Також Геращенко наголосив, що його заява "стала першою, яку внесено до реєстру прижиттєвих згод донорів, який нещодавно почав працювати".

Крім того, найближчим часом віце-прем'єр з питань цифровізації Михайло Федоров надасть можливість кожному українцю зробити свій вибір і стати донором серця, просто клацнувши на своєму смартфоні в застосунку "Дія".

Трансплантація в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у 2021 році Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі. Планують зробити не менш ніж 250 пересадок життєво важливих органів. Щорічна потреба у проведенні трансплантацій в Україні становить 5 тисяч операцій.

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Автор: Вікторія Гордієнко