Також в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакциновано 109 160 людей.

В Україні за минулу добу зафіксовано 655 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 31 дитина та 37 медпрацівників.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу госпіталізовано 396 осіб, зафіксовано 12 летальних випадків, 885 осіб одужали.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

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Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у м. Київ (220), Дніпропетровській(88), Одеській (78), та Черкаській (64) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 240 тис. 246 осіб, одужали – 2 млн 176 тис. 110, померли – 52 тис. 572.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили понад 41 тисячу тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 18 341, методом ІФА — 7 954. Також зробили 15 312 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели майже 11 мільйонів ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні новий рекорд щеплень за добу! 109 160 людей вакциновано проти COVID-19 8 липня 2021 року. Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані - 64 344 людина.

Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення і 35 центрів вакцинації.

Станом на 8 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 786 299 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали 1 дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 082 602 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Гірник