Міністр анонсував інноваційні рішення у боротьбі з коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про підготовку до осінньої хвилі пандемії коронавірусу в Україні.

Про це він розповів в ефірі ТСН.

Першим стратегічним завданням він назвав мету якомога більше вакцинувати українців.

"Для того, щоб навіть при інфікуваннях запобігти госпіталізації до закладів охорони здоров'я. Друге завдання - це ми знову ж таки переглядаємо всі кисневі мережі для того, щоб додатково до того, що вже зробили, точково дооснастити ті лікарні, які приймають найбільший удар, коли відбуваються значні спалахи коронавірусної хвороби", - зазначив Ляшко.

При цьому міністр анонсував певні інноваційні рішення, про які повідомлять вже найближчим часом.

"Багато чого залежить від самих українців. Нам головне зараз провакцинувати якомога більшу кількість українців. Я пропоную не очікувати нової хвилі коронавірусу, а активно готуватися. Активно готуватись - це іти до кабінетів щеплення, спілкуватись зі своїм сімейним лікарем і вакцинуватись від коронавірусної хвороби вакциною, яка є в нього", - наголосив Ляшко.

Він додав, що "все інше треба залишити науковцям та епідеміологам".

Вакцинація в Україні

Понад мільйон українців повністю вакциновані від COVID-19. За 7 липня щеплено проти COVID-19 104 тис. 680 осіб. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Олег Давигора