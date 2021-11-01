Повністю імунізовані від коронавірусної хвороби – понад 7,4 мільйона українців.

В Україні минулого тижня зроблено 1 млн 740 тис. 231 щеплення проти COVID-19, що більше, ніж за весь червень.

Про це в Facebook інформує МОЗ.

Також зазначається, що 31 жовтня 117 тис. 818 українців зробили щеплення від COVID-19. Одну дозу отримали 89 тис. 546 людей, повністю імунізовані - 28 тис. 272 людини.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 10 млн 245 тис. 773 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 449 тис. 818 людей.

Читайте такожCOVID - 19 в Україні: за добу майже 14 тисяч нових хворих, 298 людей померли94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані, наголосили у МОЗ.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Вікторія Токарєва