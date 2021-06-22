Президент Володимир Зеленський анонсував впровадження регулярних повних медичних обстежень для людей старше 55 років кожні два роки, а для деяких категорій – щороку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» у Києві.
Читайте такожМОЗ спростувало інформацію про платне розміщення електронних записів про медоглядЗа словами глави держави, за статистикою 85% передчасних смертей спричинені неінфекційними захворюваннями, здебільшого – це хвороби системи кровообігу та онкозахворювання, де найбільшою проблемою є саме діагностика цих хвороб.
«Для осіб старше 55-ти років будуть запроваджені так звані медичні «check-up» - повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року», - заявив Зеленський.
За словами президента, рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів.
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