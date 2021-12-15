Переможця акції "Вакцинуйся. Збережи життя" обирали за допомогою сервісу рандомізації.

На Закарпатті житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", яку проводили у громаді упродовж двох з половиною місяців з метою заохочення до вакцинації від COVID-19.

Про це УНІАН повідомив речник Мукачівської міської ради Влад Микита.

За його словами, розіграш відбувся сьогодні, 15 грудня. Переможцем став Андрій Марченко, який і отримає позашляховик. Його обирали за допомогою сервісу рандомізації.

Також сьогодні в Мукачеві в рамках акції розіграли два телевізори, оскільки двоє переможців акції першого етапу, який проходив кількома тижнями раніше, не підтвердили наявність необхідних документів.

"Переможці акції упродовж 10 днів мають завітати до ЦНАПу, пред'явити паспорт або ID картки, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, сертифікат про проходження вакцинації. У разі відсутності хоча б одного з документів у переможця, він втрачає право на отримання призу, та за допомогою електронного сервісу обирається наступний переможець", - уточнив Микита.

За його словами, у чоловіка, який виграв позашляховик, документи вже перевірено, він дотримався усіх вимог, зокрема, вакцинувався під час дії акції, має угоду з сімейним лікарем, всі його дані є у відповідних базах.

Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплено за кошти міського бюджету.

"Загалом за 2,5 місяці акції вакцинувалися понад 25 тисяч жителів нашої громади, вони й узяли участь в акції", - зазначив Микита.

Він також уточнив, що загалом у громаді вакциновано понад 56 тисяч людей, тобто 60%.

Мукачівська міська рада транслювала оголошення переможця у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook. На відео видно, що чоловік спочатку навіть не повірив у свою перемогу. "А це не "розвод"?" - Розгублено запитав він.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві Закарпатської області з жовтня стартувала акція "Вакцинуйся. Збережи життя" серед вакцинованих проти COVID-19 жителів. На її проведення виділили 1,2 млн грн. Призовий фонд акції - автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.

Окрім того, в Україні з 19 грудня 2021 року всі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати 1000 грн. Ці гроші будуть віртуальними та відображатися в додатку "Дія". Витратити їх можна кількома способами.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Наталія Петерварі