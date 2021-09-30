На призи для вакцинованих виділять 1,2 млн грн.

У Мукачеві Закарпатської області серед вакцинованих проти COVID-19 жителів розіграють автомобіль Renault Duster, велосипеди, електросамокати та телевізори.

Як повідомляє прес-служба міськради Мукачева, з метою стимулювання жителів міської територіальної громади щепитися проти COVID-19, на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя" буде виділено 1,2 млн грн.

"Призовий фонд акції - автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь в акції мають право взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

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Більш як 7 млн українців вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Про це Міністерство охорони здоров’я повідомляє у Facebook.

Учора 126 тис. 003 людей отримали щеплення, з них одну дозу – 73 тис. 816, повністю імунізовані – 52 тис. 187.

Протягом доби працювали 915 мобільних бригад, 3 тис. 029 пунктів щеплень та 348 центрів вакцинації.

Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 7 млн 000 тис. 533 особи, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані - 5 млн 617 тис. 457 людей.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Світлана Макринська