Хворих везуть до лікарні.

Столичне Лук'янівське СІЗО охопив спалах коронавірусу серед арештантів.

Про це пише Телеграм-канал "Политика страны" з посиланням на власні джерела.

Відзначається, що хворих доводиться вивозити в одну з лікарень у Святошинському районі, а через перенаселеність ізолятора поширення вірусу відбувається швидкими темпами.

"Зараз навіть ті арештанти, хто не хворіє, все одно потрапляють в списки контактних з коронавірусним хворим, а це значить що на два тижні їх повинні ізолювати в медсанчастини ізолятора і нікуди не випускати. Подібні заходи зривають судові засідання, оскільки їх заборонено конвоювати в суди й незабаром багато з так званих "контактних", серед яких багато підозрюваних у тяжких і особливо тяжких злочинах можуть опинитися на волі", - повідомляє джерело.

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Одним з варіантів продовження арешту називають проведення відеоконференцій з судом, але на всіх хворих ресурсів для цього може не вистачити. Тим часом, за даними ЗМІ, контактні особи з хворими домагаються у медиків довідок про це, щоб ухилятися від суду і слідчих дій.

Як відомо, у разі відсутності рішення суду про продовження запобіжного заходу, заарештовані можуть спокійно вийти на свободу.

Коронавірус у Києві

За добу 9 листопада в Києві було встановлено антирекорд смертей від COVID-1 9 -73 летальних випадки. Всього в цей день підтвердили понад 1,7 тисячі нових випадків захворювання.

По всій Україні у вівторок захворіли 23,2 тисячі осіб, понад 800 - померли.

Автор: Юрій Годован