З вересня будуть реєструвати циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси.

Осінній спалах на COVID-19 в Україні малоймовірний, тому що на світовому рівні поки що немає нових мутацій коронавірусу, окрім FLiRT. Про це в інтерв'ю "УП. Життя" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Приблизно з вересня ми вже будемо реєструвати циркуляцію інших респіраторних вірусів, які витіснять COVID-19 із загальної маси. Тобто захворюваність на COVID-19 повинна зменшуватися впродовж цього зимового періоду за оптимального сценарію", - заявив він.

Водночас, за словами Кузіна, якщо з’явиться новий штам, то можна очікувати, що захворюваність COVID-19 буде додаватися до стандартної захворюваності грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кузін заявив, що в Україні різко зростає захворюваність на COVID-19: якщо у липні реєструвати 11,5 тисяч хворих, то а за першу половину серпня було більше 26 тисяч.

Він зазначив, що збільшення кількості випадків викликане новим субваріантом COVID-19 Omicron – FLiRT. Перебіг захворювання легкий для людей, які мають повний курс вакцинації. Однак для людей старших 60-ти років та людей із супутніми хронічними хворобами можливий важкий перебіг. "Стосовно основних особливостей FLiRT вартує відзначити те, що він поки що не характеризується якимсь підвищенням рівня госпіталізації або якимось надзвичайно складним перебігом. Але разом з тим, він по своїм характеристикам набагато швидше передається і дуже швидко викликає таку хвилеподібну захворюваність", - сказав Кузін.

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