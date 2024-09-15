Фахівці попередили, що авокадо є суттєвим тригером мігрені.

Авокадо - один із найпопулярніших фруктів, що є джерелом поживних речовин, також це неймовірно універсальний продукт.

Авокадо, часто рекламований як суперпродукт, заслужив широку повагу дієтологів. Однак для людей із певними проблемами зі здоров'ям цей фрукт може становити значний ризик. Авокадо може взаємодіяти з певними ліками і навіть викликати коливання важливих показників. Ось кілька ризиків для здоров'я, пов'язаних із вживанням авокадо, пише Healthdigest.

Вживання авокадо може викликати алергію

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Люди, які страждають на алергію до латексу, з більшою ймовірністю матимуть стан, званий синдромом латекс-фрукта, що викликає реакцію під час вживання продуктів, які містять певний тип білка, що надходить із соку каучукових дерев. Авокадо якраз входить до числа таких продуктів. За даними Американського фонду астми та алергії, у 30-50 % людей, які мають алергію на латекс, наприклад, на деякі медичні рукавички та стоматологічні засоби, може розвинутися цей синдром.

Ознаки проблеми імітують традиційні алергічні реакції, включаючи дискомфорт шкіри, набряк і біль у животі.

Авокадо може взаємодіяти з препаратами для розрідження крові при миготливій аритмії

Людям, які страждають на миготливу аритмію, порушення згортання крові або інший ризик утворення тромбів, зазвичай призначають препарати для розрідження крові, щоб запобігти їхньому утворенню. Щоб працювати ефективно, препарати для розрідження крові знижують дію вітаміну К в організмі, що, своєю чергою, уповільнює здатність крові до згортання.

Хоча авокадо саме по собі не є найбагатшим вітаміном К з усіх фруктів, одна 100-грамова порція авокадо містить 18% добової норми. Ось чому лікар може порекомендувати обмежити споживання продуктів з вітаміном К, оскільки вони можуть нейтралізувати дію ліків і потенційно знизити їхню ефективність.

Калій в авокадо може бути шкідливим для людей із захворюванням нирок

Людям на пізніх стадіях захворювання нирок важко фільтрувати калій. Це може призвести до його накопичення в кровотоці, що може призвести до небезпечного дисбалансу в організмі, відомого як гіперкаліємія. Хоча сам по собі цей стан не надто поширений, у пацієнтів із пізньою стадією захворювання нирок "ймовірність" розвитку цього стану "до трьох разів вища".

У людей із проблемами травлення можуть виникнути проблеми

Авокадо може містити багато поживних речовин, але вони можуть бути небезпечні для людей, які дотримуються дієти з низьким вмістом коротколанцюгових вуглеводів, які деяким людям може бути важко перетравлювати. Це може призвести до таких симптомів, як гази, здуття живота, запор, діарея і загальний розлад шлунка.

На жаль, авокадо може містити значну кількість таких вуглеводів.

Тирамін в авокадо може бути тригером мігрені

Авокадо є суттєвим тригером. Винуватцем є тирамін, амінокислота у фрукті, яка може спричиняти дискомфорт.

Жир в авокадо може посилити печію

Можливо, авокадо винен у цьому неприємному нападі кислотного рефлюксу. Він може бути дуже важким для шлунка, якщо у вас гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Тим, хто приймає ліки від гіпертонії, не слід їсти авокадо

Оскільки авокадо багате на калій, людям, які приймають бета-блокатори або інгібітори АПФ, слід уникати вживання занадто великої кількості.

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