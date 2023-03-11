Спроба Конгресу розсекретити розвіддані про походження COVID-19 була зроблена після того, як Міненергетики США прийшло до висновку, що вірус, швидше за все, "втік" із лабораторії в Ухані внаслідок нещасного випадку.

Палата представників США одноголосно проголосувала за розсекречення інформації про можливі зв'язки між Уханьським інститутом вірусології в Китаї і пандемією Covid-19. Тепер законопроект направлений на підпис президенту Джо Байдену.

Про це пише CNBC. Раніше цього місяця Сенат США одноголосно проголосував за те, щоб вимагати від директора Національної розвідки Авріл Хейнс розсекретити таку інформацію.

Спроби Конгресу США розсекретити розвіддані про походження Covid-19 були зроблені після того, як Міністерство енергетики із "низьким ступенем достовірності" дійшло висновку, що вірус, швидше за все, "втік" із лабораторії в Ухані в результаті нещасного випадку. Міненергетики є одним із 18 агентств, що входять до складу розвідувального співтовариства США. Раніше у відомстві не знали, як з'явився вірус.

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ФБР також дійшло висновку, що пандемія, імовірно, почалася з інциденту в лабораторії в Ухані, заявив Fox News цього місяця директор агентства Крістофер Рей.

ЦРУ та інше неназване агентство не визначилися, чи вірус має природне походження, чи він був розроблений в лабораторії, повідомляє The Wall Street Journal, який першим повідомив новини про позицію Міністерства енергетики.

Походження коронавірусу - що відомо

Вірус Covid-19 вперше був зафіксований в Ухані (Китай) в 2019 році і стрімко поширився всім світом. Досі невідомо, як вірус передався людям. Вчені роками розходяться в думках із приводу того, чи походить Covid-19 від зараженої тварини, яка передала вірус людям, або ж збудник "втік" із лабораторії в Ухані.

У 2021 році Байден наказав розвідувальному співтовариству надати оновлений аналіз того, як виникла пандемія. Спецслужби розділилися в думках щодо того, як Covid почав поширюватися серед людей, хоча вони сказали, що і природне походження, і витік із лабораторії є ймовірними.

Чотири неназвані агенції в цьому звіті за 2021 рік дійшли висновку з низьким ступенем достовірності про те, що вірус передала людям інфікована тварина. Розвідувальне співтовариство погодилося з тим, що Covid не розроблявся як біологічна зброя, і більшість агентств вважають, що вірус не був створений за допомогою генної інженерії.

Проте, в розвідці США продовжують працювати над дослідженням тези про лабораторне походження Covid-19. Хоча, як пише CNN, таке припущення все ще має меншість у розвідувальному співтоваристві.

Доктор Ентоні Фочі та Доктор Френсіс Коллінз, колишні керівники Національного інституту алергії та інфекційних хвороб і Національного інституту охорони здоров'я відповідно, стверджують, що Covid-19, швидше за все, передався від зараженої тварини людям. Однак таку тварину не було виявлено через три роки після початку пандемії.

Республіканці в Палаті представників закликали Фочі, Коллінза та інших колишніх і нинішніх чиновників охорони здоров'я дати свідчення про походження пандемії.

Китай заперечує, що вірус вийшов із лабораторії. Представник міністерства закордонних справ Мао Нін вказав на звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікований у березні 2021 року, в якому йдеться, що лабораторне походження пандемії "вважається вкрай малоймовірним".

Але США та 12 інших країн жорстоко критикували звіт ВООЗ, оскільки експерти, які його написали, не мали доступу до повних, оригінальних даних та зразків.

У день публікації доповіді генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що всі гіпотези про походження пандемії знаходяться на розгляді й необхідні подальші дослідження. Минулого тижня Гебрейесус закликав Пекін бути більш прозорим. Він також закликав США поділитися будь-якою наявною у них інформацією про походження пандемії.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що розслідування походження коронавірусу "зайшло в глухий кут". Відмова Китаю надати необхідний доступ та дані заморозила спроби зрозуміти, що сталося в перші дні пандемії. Проте у ВООЗ заявили, що їхні експерти продовжують працювати над визначенням Походження COVID-19.

Тим часом, спецкомітет Конгресу США почав слухання з питання про походження коронавірусу. Екс-керівник Центру з контролю і профілактики захворювань доктор Роберт Редфілд зазначив, що у версії природного походження коронавірусу досі немає наукового пояснення. Але професор Девід Робертсон з Університету Глазго заявив, що природне походження коронавірусу все ж залишається однією з найбільш правдоподібних версій.

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