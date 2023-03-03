ВООЗ не відмовилася від жодних гіпотез щодо походження пандемії COVID-19.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) продовжують працювати над визначенням походження COVID-19.

Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомляє Reuters. "ВООЗ не відмовилася від жодних гіпотез щодо визначення джерел пандемії COVID-19", – заявив Тедрос.

Технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керкхове висловила розчарування тим, що США не поділилися з ВООЗ додатковою інформацією зі звітів, в яких йдеться про походження коронавірусу.

Відео дня

Вона закликала країни, установи та дослідників, які мають будь-які дані про походження пандемії, поділитися ними.

"Ми не маємо повної відповіді на те, як почалася ця пандемія", – сказала вона.

На думку Ван Керкхове, важливо вивчати коронавіруси у тварин, і те, як люди контактують з цими тваринами.

"Робота в цьому напрямку триває: дослідження про людей, тварин та їхньої взаємодії, а також вивчення потенційних порушень біобезпеки та біозахисту будь-якої з лабораторій, які працювали з коронавірусами. Особливо там, де були виявлені перші випадки: в Ухані або в інших місцях", – сказала вона.

Звідки взявся COVID-19

З метою встановити походження коронавірусу у січні 2021 року команда міжнародних експертів ВООЗ прибула до Китаю, однак влада не надала їм дані про перші випадки зараження.

При цьому повідомлялось, що попередні результати досліджень експертів ВООЗ вказують на те, що насправді коронавірус почав розповсбджуватися на два місяці раніше, ніж офіційно відомо, тобто ще наприкінці 2019 року.

Влада США неодноразово закликала Китай оприлюднити дані про походження COVID-19, але цього він так і не зробив. А 15 лютого цього року в ВООЗ визнали, що розслідування походження коронавірусу "зайшло в глухий кут" через те, що китайська сторона не надає ніякої інформації.

А 1 березня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19, ймовірно, була спричинена витоком вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань.

Вас також можуть зацікавити новини: