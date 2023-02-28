Така теорія не має вагомих підтверджень, тому її поки не сприймають на серйозному рівні.

У розвідці США продовжують працювати над дослідженням тези про лабораторне походження Covid-19. Як повідомляє у своєму матеріалі CNN, таке припущення все ще є меншістю у розвідувальному співтоваристві.

Нещодавно WSJ з посиланням на Міністерство енергетики США опублікував висновок, що коронавірус ймовірно витік з лабораторії в Ухані. Таку думки підтвердили і в ФБР. Однак розвідувальне співтовариство Штатів не впевнені на рахунок цього, адже є занадто мало підтверджень, щоб спростувати природнє походження Covid-19.

"Три джерела повідомили CNN, що варіант Міністерства енергетики був частково заснована на інформації про дослідження, які проводилися в китайських центрах контролю захворювань в Ухані, Китай, які вивчали варіант коронавірусу приблизно під час спалаху", - йдеться у матеріалі.

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А ось інші розвідувальні служби не вважають, що ці дані є вагомим доказом для підтвердження витоку вірусу Covid-19 з лабораторії в Ухані.

Окрім цього CNN звернулася за коментарями до посадовців. Два неназваних джерела в Демократичній партії применшили оцінку Міністерства енергетики, спираючись на висновки більш важливих агентств в розвідувальному співтоваристві. Вони те перевіряли цю інформацію, але так і не змінили своєї позиції.

В той же час республіканці зазначають, що Китай досі приховує критично важливу інформацію, котра б допомогла у розслідувані лабораторного чи природнього походження коронавірусу.

Натомість речник китайського МЗС Мао Кін негативно відреагував на критику Пекіна:

"Зацікавлені сторони повинні припинити розпалювати суперечки про лабораторні витоки, припинити паплюжити Китай і припинити політизувати питання про походження вірусу", — сказав речник у понеділок, 27 лютого.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс, у свою чергу, знову звинуватив Китай у відсутності співпраці щодо питання витоків коронавірусу.

"Китай самого початку блокує міжнародним дослідникам і членам глобальної спільноти охорони здоров’я доступ до інформації, яка їм потрібна для розуміння походження Covid-19", - сказав Прайс.

Розслідування витоків коронавірусу: що відомо

Наприкінці 2019-го року Covid-19 поширювався у Китаї, а згодом перейшов і на решту частину світу. Зокрема в Україні карантин з жорсткими обмеженнями розпочався у середині березня, а зменшив свої оберти тільки влітку.

У березні 2021-го року дослідники ВООЗ поїхали до Ухані з метою вивчити можливе джерело походження вірусу. Тоді вони не змогли його встановити, однак представили чотири сценарії передачі вірусу людині.

У США не були задоволені роботою ВООЗ і у травні 2021-го закликали продовжити працювати над дослідженнями.

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