Дослідження Всесвітньої організації здоров'я і китайських науковців показало, що коронавірус міг передатися від кажанів до людини через невідому проміжну тварину. При цьому витік з лабораторії "вкрай малоймовірний".
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Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на Associated Press.
У доповіді організації представлено чотири сценарії передачі вірусу людині - всі вони розташовані в порядку ступеня ймовірності:
- "дуже ймовірно" - передача сталася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. Передбачається, що це могли бути ящірки, кішки або норки;
- "ймовірно" - пряма передача інфекції від кажанів до людей;
- "низька ймовірність" - кажани могли залишити коронавірус на заморожених продуктах;
- "вкрай малоймовірна" - витік інфекції з лабораторії.
Цікаво, що команда запропонувала провести подальші дослідження всіх гіпотез, крім витоку з лабораторії.
Зазначається, що публікацію доповіді неодноразово відкладали – це викликає питання про те, чи не намагалася китайська сторона спотворити результати дослідження.
Як повідомлялося раніше, у людей з'явився несподіваний союзник у боротьбі з коронавірусною інфекцією - це звичайний вірус грипу, який може витісняти COVID-19 з організму-господаря.
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