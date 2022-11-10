Тепер усім без винятку лікарі радять пити ще й профілактичну дозу вітаміну D.

Без тривалої холоднечі і трохи теплішою, ніж зазвичай має бути зима в Україні цьогоріч. Такий прогноз дають в Укргідрометцентрі. Це обнадіює, але водночас залишаються питання: яка ситуація буде з опаленням, доступом до ліків і можливістю нормально харчуватися.

Тож подбати про зміцнення свого організму точно варто вже зараз. Як підготуватися до холодів, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарка-психолог Аліна Сальникова радить у першу чергу включити фізичні навантаження, адже така активність зменшує емоційне напруження. "Треба вже починати", - наголошує вона.

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Крім того, дуже важливі прогулянки - 8-10 тисяч кроків щодня. Не менш важливий і повноцінний сон по 8 годин на добу. Також важливо не забувати про повноцінне збалансоване харчування.

Лікар-терапевт Ірина Кричинська каже, що наразі через війну не всі можуть гарно харчуватися, тому можна порадитися з фахівцем й почати приймати мультивітамінні комплекси.

Тепер усім без винятку лікарі радять пити ще й профілактичну дозу вітаміну D, зараз його нестачу відчувають усі без винятку. Адже люди тривалий час можуть сидіти у підвалах та бомбосховищах.

Ліки на випадок війни або кризи - необхідні медикаменти

УНІАН раніше склав список медикаментів, які повинні бути у вашій аптечці:

стерильні і нестерильні рукавички;

йод і спирт;

бинт і вата;

перекис і хлоргексидин;

пластирі бактерицидні;

знеболювальні препарати;

ліки від розладу шлунку;

протиалергічні препарати;

таблетки для знезараження води;

антисептики;

ентеросорбенти;

таблетки від головного болю;

протизапальні препарати;

ліки від болю в горлі, кашлю;

тонометр (для людей з підвищеним/зниженим тиском).

Не забувайте про медичні препарати, які ви приймаєте на регулярній основі - це можуть бути навіть необхідні вам вітаміни. Людям з астмою, діабетом або іншими хронічними захворюваннями особливо важливо подбати про запас своїх особистих лікарських засобів і пристосувань.

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