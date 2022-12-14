Тепер можна згенерувати документ про четверту дозу вакцини.

У "Дії" оновили COVID-сертифікати, тепер можна згенерувати оновлений документ про отримання четвертої дози вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Оновили COVID-сертифікати в "Дії". Тепер можете згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини. Для цього зайдіть у застосунок, натисніть Послуги, виберіть COVID-сертифікати та клікніть Отримати. Через кілька хвилин сертифікат з'явиться серед ваших документів", - зазначив він.

Федоров нагадав, що скористатися сертифікатом можна як в Україні, так і за кордоном.

Коронавірус в Україні: що варто знати

3 жовтня влада закликала киян повернутися до носіння масок у громадських місцях через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

27 жовтня з'явилася інформація про те, що в Україні зростає кількість смертей від COVID-19.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, Міністерство охорони здоров'я очікує пік нової хвилі коронавірусної хвороби в Україні вже у січні 2023 року. Наразі для українців доступні для безоплатного щеплення три вакцини – CoronaVac, Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson).

Люди віком від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації проти COVID-19, також можуть отримати бустерні щеплення. Перший бустер – якщо пройшло понад 5 місяців після вакцинації другою дозою дводозної вакцини або однією дозою однодозної. Другий бустер – через 4 місяці після отримання першого.

Щепитися можна безкоштовно в будь-якому пункті або центрі вакцинації. Адреси та контакти пунктів та центрів за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.

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